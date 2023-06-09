Иранские беспилотники стали для Украины «головной болью»
Беспилотники иранского производства, которые Россия выпускает по Украине, продолжают оставаться проблемой для украинских Воздушных сил. Об этом спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат сказал в интервью украинским СМИ.
«Иранские дроны - это головная боль. Их все равно трудно сбивать. Когда их летит много, они используют различные маршруты, прижимаются низко к земле, их трудно достать самолетом. Потому что скорость самого дрона - 150 км/ч, а истребитель летит со скоростью минимум 400 км/ч. Не можем мы этот дрон достать в ночное время средствами ПВО сухопутных войск или мобильными огневыми группами», - говорит украинский военный.
По словам Игната, Россия умышленно запускает эти дроны ночью, чтобы истощить украинскую ПВО. В частности, чтобы украинские Силы обороны тратили на них зенитные ракеты. Таким образом россияне могут увидеть, где стоят украинские комплексы, делать корректировку при ракетном ударе уже с кораблей или самолетов.
Ранее в воскресенье сообщалось, что силы ПВО Украины в ночь на 11 июня уничтожили шесть иранских «шахедов». Сколько их всего россияне выпустили, не уточняется.