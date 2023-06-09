Симоньян говорит, что ходит с охраной и боится ареста

Главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян опасается за свою жизнь и наняла охрану.

«Вот видите, стоят ребята? Вот они меня охраняют. Я никогда не жила так раньше. Почему? Потому что тот же глава украинской разведки прямо заявил, что мы с Володей Соловьевым - следующие цели», - сказала Симоньян.

Говоря об объявлении в международный розыск, Симоньян заявила, что для нее «это немножко неприятно», так как она «зимой хотела бы съездить в теплую страну, я в Латинской Америке почти не была, почти ее не знаю… Теперь не знаю, выдадут – не выдадут, арестуют – не арестуют…»