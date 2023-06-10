Ильхам Алиев соболезнует...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами при лесных пожарах в Абайской области.

В письме с соболезнованиями говорится: «Глубоко опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайской области привели к многочисленным человеческим жертвам и нанесли серьезный ущерб.

В связи с трагедией от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия».