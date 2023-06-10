США и Иран близки к подписанию нового соглашения. В Израиле занервничали

Согласно информации, на фоне этих опасений министр обороны Израиля Йоав Галант проведет рабочую встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Ожидается, что встреча пройдет в одной из европейских стран, поскольку глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху запрещает министрам выезжать в США, пока он сам не получил официального приглашения посетить Белый дом.

Увеличивается вероятность подписания соглашения между США и Ираном. Израильский Vesty.co.il пишет, что об этом в воскресенье, 11 июня, заявили источники в Иерусалиме.

США ведут диалог с Тегераном при посредничестве Омана и Катара. Американские усилия координирует Бретт МакГурк, приближенный к советнику по национальной безопасности президента США Джейку Салливану. В Вашингтоне считают важным сохранение дипломатического канала с Ираном, полагая, что до тех пор, пока у иранских властей «остается надежда на дипломатическое решение проблемы», там не пересекут «все границы» (обогащение урана до оружейного уровня).

Контакты США и Ирана выходят за рамки ядерной программы, касаясь и других тем, в частности, обмена заключенными. В Тегеране согласны на договоренности, но не промежуточные, а полную реанимацию СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, или Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), подписанного в 2018 году группой из США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии.

Однако в Белом доме не готовы к возобновлению прежнего договора, понимая, что это вызовет критику как в самих США, так и за рубежом. Особенно на фоне войны в Украине, где Иран выступает едва ли не главным партнером России.

В Израиле нервно относятся к ближневосточным усилиям американцев, отмечает издание. Биньямин Нетаньяху в недавнем телефонном разговоре с Энтони Блинкеном дал понять, что «возвращение к сделке с Ираном не остановит ядерную программу режима аятолл», а никакое соглашение с Тегераном «не ограничит свободу действий Израиля».