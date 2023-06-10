Цель подрыва Каховской ГЭС: версия Киева

Российские военные начали переброску своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления на другие участки фронта. С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр утверждает, что армия РФ взорвала плотину Каховской ГЭС именно для того, чтобы «сузить» возможную географию активных действий ВСУ».

«По существующей информации, стало известно, что противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты воздушно-десантных войск и 49-й армии», - написала Маляр в своем телеграме.

«Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и освободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления», - пишет Маляр.

В Минобороны Украины также говорят, что «разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым предотвратить освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области».