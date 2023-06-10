«Вагнер» все? Шойгу требует от наемников перейти под контроль Минобороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал указ, обязывающий все «добровольческие отряды» заключить контракт с Министерством обороны до 1 июля. Об этом сообщается на официальном сайте российского оборонного ведомства.

«Добровольческими отрядами» власти РФ называют в числе прочих и частные военные компании, включая ЧВК «Вагнер». Такое определение позволяет властям контролировать и регулировать их деятельность, в то время как прямое упоминание частных военных компаний противоречит действующему российскому законодательству: формально наемнические организации запрещены в РФ. Пресс-релиз не указывает конкретно, о каких отрядах идет речь.

Замминистра обороны России Николай Панков заявил, что данная мера придаст «добровольцам» необходимый правовой статус и обеспечит единые подходы к организации и выполнению задач.

«Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту», — уточнил Панков.