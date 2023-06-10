Сорос передает сыну контроль над своей миллиардной империей

В декабре 2022 года совет директоров фондов «Открытое общество» выбрал председателем Александра Сороса. Он также стал президентом в комитете политических действий Джорджа Сороса. Александр Сорос также стал единственным из членов семьи, который состоит в инвестиционном комитете, контролирующем Soros Fund Management (управляет состоянием Соросов).

По информации WSJ, некоторые сомневались, что Джордж Сорос отдаст контроль над своими активами. Газета отмечает, что ранее финансист заявлял, что не планирует передавать свои фонды детям. Однако, как пишет WSJ, Сорос в итоге передал управление активами Александру, так как тот «завоевал доверие отца», подменяя его в деловых поездках.

В интервью WSJ Александр Сорос сообщил, что планирует по-прежнему поддерживать американских левых политиков. По его словам, он «более политически активный», чем Джордж Сорос. Александр Сорос добавил, что его взгляды совпадают с мнением отца, однако он собирается активнее поддерживать избирательные права и право на аборты.