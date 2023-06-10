Провокация сепаратистов в Карабахе заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии армянскими незаконными вооруженными формированиями в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабахского региона Азербайджана.
По информации оборонного ведомства, 11 июня в 11:50 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района, были обстреляны членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Подразделениями азербайджанской армии на указанном направлении были предприняты адекватные ответные меры.