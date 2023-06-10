Российские генералы не поняли, что Украина наступает наш комментарий
С неожиданным откровением выступил российский президент, заявивший, что у России пока не хватает современных вооружений.
Как же так? Ведь все помнят заявление Сергея Шойгу о том, что доля современных образцов вооружения в российской армии составляет не менее 80%, а в воздушно-космических силах приближается к 85%. Ведь не мог же российский министр обороны вводить Верховного главнокомандующего в заблуждение? Ведь никак не мог, в России ведь вертикаль власти, строжайшая ответственность чиновников за результат и жесткий контроль?
Десятки миллиардов денег, потраченные на модернизацию армии и создание «аналоговнет оружия», от армад танков «Армата» до боевых роботов, способных плевком сбивать беспилотники НАТО – все это грозное милитари-великолепие куда-то испарилось. Не оставив после себя и сколько-нибудь заметного следа в армии - и денег в российской казне.
А на поле боя в то время замечены уже российские танки Т-62, произведенные в СССР с 1961 по 1975 годы, и бронетранспортеры БТР-50, принятые на вооружение еще в «лохматом» 1954 году, а через два десятка лет с него снятые.
Ошарашив общественность своим откровением, российский президент тут же произнес духоподъемное: «российский оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены».
Впрочем, нехватка передовой техники и всего самого необходимого для ведения современных боевых действий – совершенно не мешают российской армии, а точнее – департаменту массовых коммуникаций, именуемого в узких кругах также «департаментом массовых галлюцинаций», и его начальнику, генералу Конашенкову, «уничтожать» украинские войска и их боевую технику просто в промышленных масштабах.
Причем от часа к часу все больше. Вот, к примеру, заявление только одного дня от Сергея Шойгу: «Сегодня в 1.30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва обороны. Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек».
Спустя всего сутки генерал Конашенков заявил: «На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. Специально подготовленные для осуществления прорыва украинские резервные силы свою задачу не выполнили. ВСУ потеряли за 7 июня 945 человек, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин и 3 САУ KRAВ».
Украинское наступление, как и предполагалось, мало похоже на лобовые штурмы хождением колоннами на пулеметы. Наверное, поэтому российские генералы вначале даже не поняли, что оно началось. А когда поняли – начали рапортовать о каких-то откровенно кромешных показателях потерь противника. «Леопарды» вообще уничтожаются в каких-то невообразимых количествах.
Кстати, интересные сведения о том, откуда берутся эти цифры, сообщил сбежавший из России в Литву лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов. За уничтожение военной техники противника в российской армии авиаторам выплачиваются специальные премии. Естественно, мизерные. И вот, чтобы их повысить, «путинские соколы» начали докладывать командованию об уничтожении одного и того же танка несколько раз.
Не приходится сомневаться, что и в других родах войск ситуация с «уничтожением живой силы и техники противника» обстоит как-то по-другому. Ведь еще с суворовских времен заведено: «Пиши убитых басурман числом поболе. Чего их, нехристей жалеть». А уж в путинской России система приписок и вовсе достигла своего апофигея, запросто переплюнув даже поздний СССР.
Как заметил по данному поводу известный военный скандалист Евгений «папа Вагнер» Пригожин, «барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь [в сводках департамента массовых галлюцинаций российского МО – Д.Р.] написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян».
А пока на фронтах проблемы с техникой при полном успехе пропаганды, правда, только для внутренней аудитории, российские власти уже готовятся к жизни после войны. Разумеется, успешной, наполненной экономическими прорывами. На днях Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, директор которого Дмитрий Белоусов, брат первого вице-премьера Андрея Белоусова, ответственного за российскую экономику, опубликовал весьма примечательную записку.
В которой говорится, что в результате войны в Украине в России появится новая социальная группа – «молодые богатые». То есть те, кто пошел воевать в Украину, выжил и получил «значительные» выплаты от российского государства. Они, по мнению брата вице-премьера, станут «важным ресурсом для инвестиций в перспективные/развивающиеся отрасли». Такие, например, как компьютерные технологии, производство беспилотников или «частный космос».
И вот эти «молодые патриотически настроенные мужчины», по мнению Белоусова, будут готовы к большему финансовому риску, чем пенсионеры. И полученные от государства деньги вложат не куда-нибудь, а, разумеется, в инвестиции. От чего российская экономика, вне всяких сомнений, попрет как на дрожжах.
Как обычно, в своих прогнозах «номенклатурные эксперты», то есть близкие к власти и сидящие на государственных грантах, демонстрируют полное незнание российских реалий и «глубинного народа». А кроме того, совершенно не знают истории собственной страны. Составляя свои записки, они даже не удосужились провести небольшое исследование о том, куда тратили деньги российские ветераны от второй чеченской до сирийской компаний.
Основной российский контингент мобилизованных набран из беднейших слоев населения. Поэтому в первую очередь «молодые, патриотичные и богатые», коли уж повезет им выжить и вернуться с деньгами, полученные от России «рубли за кровь», свою и чужую, да еще и не такие уж большие, потратят на улучшение жилищных и бытовых условий. То есть элементарно, если повезет, купят квартиру или дом в близлежащем от них крупном районном или региональном центре. На большее - машину и бытовую технику - уже не останется. Либо квартира, либо «улучшение бытовых условий». Бесплатно выдавать квартиры ветеранам, как вы понимаете, российская власть не будет, ее «жаба задавит» это сделать, даже инвалидам.
Вторая статья, куда ветераны потратят деньги – это собственное лечение, которое в российских реалиях стоит весьма дорого. В противном случае алкоголизм и наркомания, да и другие болезни. И, разумеется, у кого хватит сил и здравого смысла – образование собственных детей, у кого они есть.
На этом все. В самом лучшем случае «инвестировать» свои средства будет при самом оптимистичном прогнозе один, максимум полтора процента ветеранов. Что, кстати, вполне можно наблюдать сейчас, отслеживая поведение тех, кто уже вернулся, подчистую списанный из российской армии после пребывания в зоне СВО. И вряд ли дальше будет лучше и их поведение кардинально изменится. Так что рассматривать их как «новую нефть российской экономики» – это уж совсем видеть действительность в розовых очках.
Впрочем, в среде «номенклатурных экспертов» других прогнозистов и не держат. «Патриотичные инвестиции» — это новая игрушка российских властей, которая «страшно далека от своего народа». Дальше, чем декабристы XIX века.