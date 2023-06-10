Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:49

С неожиданным откровением выступил российский президент, заявивший, что у России пока не хватает современных вооружений. Как же так? Ведь все помнят заявление Сергея Шойгу о том, что доля современных образцов вооружения в российской армии составляет не менее 80%, а в воздушно-космических силах приближается к 85%. Ведь не мог же российский министр обороны вводить Верховного главнокомандующего в заблуждение? Ведь никак не мог, в России ведь вертикаль власти, строжайшая ответственность чиновников за результат и жесткий контроль?

Десятки миллиардов денег, потраченные на модернизацию армии и создание «аналоговнет оружия», от армад танков «Армата» до боевых роботов, способных плевком сбивать беспилотники НАТО – все это грозное милитари-великолепие куда-то испарилось. Не оставив после себя и сколько-нибудь заметного следа в армии - и денег в российской казне. А на поле боя в то время замечены уже российские танки Т-62, произведенные в СССР с 1961 по 1975 годы, и бронетранспортеры БТР-50, принятые на вооружение еще в «лохматом» 1954 году, а через два десятка лет с него снятые. Ошарашив общественность своим откровением, российский президент тут же произнес духоподъемное: «российский оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены». Впрочем, нехватка передовой техники и всего самого необходимого для ведения современных боевых действий – совершенно не мешают российской армии, а точнее – департаменту массовых коммуникаций, именуемого в узких кругах также «департаментом массовых галлюцинаций», и его начальнику, генералу Конашенкову, «уничтожать» украинские войска и их боевую технику просто в промышленных масштабах.

Причем от часа к часу все больше. Вот, к примеру, заявление только одного дня от Сергея Шойгу: «Сегодня в 1.30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва обороны. Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек». Спустя всего сутки генерал Конашенков заявил: «На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. Специально подготовленные для осуществления прорыва украинские резервные силы свою задачу не выполнили. ВСУ потеряли за 7 июня 945 человек, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин и 3 САУ KRAВ». Украинское наступление, как и предполагалось, мало похоже на лобовые штурмы хождением колоннами на пулеметы. Наверное, поэтому российские генералы вначале даже не поняли, что оно началось. А когда поняли – начали рапортовать о каких-то откровенно кромешных показателях потерь противника. «Леопарды» вообще уничтожаются в каких-то невообразимых количествах.

Кстати, интересные сведения о том, откуда берутся эти цифры, сообщил сбежавший из России в Литву лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов. За уничтожение военной техники противника в российской армии авиаторам выплачиваются специальные премии. Естественно, мизерные. И вот, чтобы их повысить, «путинские соколы» начали докладывать командованию об уничтожении одного и того же танка несколько раз. Не приходится сомневаться, что и в других родах войск ситуация с «уничтожением живой силы и техники противника» обстоит как-то по-другому. Ведь еще с суворовских времен заведено: «Пиши убитых басурман числом поболе. Чего их, нехристей жалеть». А уж в путинской России система приписок и вовсе достигла своего апофигея, запросто переплюнув даже поздний СССР. Как заметил по данному поводу известный военный скандалист Евгений «папа Вагнер» Пригожин, «барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь [в сводках департамента массовых галлюцинаций российского МО – Д.Р.] написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян».

А пока на фронтах проблемы с техникой при полном успехе пропаганды, правда, только для внутренней аудитории, российские власти уже готовятся к жизни после войны. Разумеется, успешной, наполненной экономическими прорывами. На днях Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, директор которого Дмитрий Белоусов, брат первого вице-премьера Андрея Белоусова, ответственного за российскую экономику, опубликовал весьма примечательную записку. В которой говорится, что в результате войны в Украине в России появится новая социальная группа – «молодые богатые». То есть те, кто пошел воевать в Украину, выжил и получил «значительные» выплаты от российского государства. Они, по мнению брата вице-премьера, станут «важным ресурсом для инвестиций в перспективные/развивающиеся отрасли». Такие, например, как компьютерные технологии, производство беспилотников или «частный космос». И вот эти «молодые патриотически настроенные мужчины», по мнению Белоусова, будут готовы к большему финансовому риску, чем пенсионеры. И полученные от государства деньги вложат не куда-нибудь, а, разумеется, в инвестиции. От чего российская экономика, вне всяких сомнений, попрет как на дрожжах. Как обычно, в своих прогнозах «номенклатурные эксперты», то есть близкие к власти и сидящие на государственных грантах, демонстрируют полное незнание российских реалий и «глубинного народа». А кроме того, совершенно не знают истории собственной страны. Составляя свои записки, они даже не удосужились провести небольшое исследование о том, куда тратили деньги российские ветераны от второй чеченской до сирийской компаний.