Украинцы сообщили об освобождении села в Донецкой области

Одно из подразделений украинской армии сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное, которое находится в Донецкой области.

В фейсбуке 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша сказано, что во время операции по освобождению «удалось взять в плен российских военных».

Бригада опубликовала видеозапись, на которой видно, как военные входят в полуразрушенное здание и устанавливают над ним украинский флаг.

Благодатное находится около населенного пункта Великая Новоселка, где, по данным российских и украинских источников, продолжается наступление Вооруженных сил Украины. Этот район расположен недалеко от границы Донецкой и Запорожской областей.