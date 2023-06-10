Спецпредставитель президента назвал сроки возвращения жителей в Агдам

Возвращение жителей в Агдам начнется в конце следующего года, говорится в интервью спецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, опубликованном в официальной печати.

«В городе Агдам этот процесс идет быстрыми темпами. Здесь большая территория, ведется большой объем инфраструктурного строительства, и потому ожидается, что заселение начнется в конце следующего года», - сказал Гусейнов.

Кроме того, спецпредставитель президента отметил, что в настоящее время в Физули строятся шесть микрорайонов. «Оперативно ведутся строительно-монтажные работы в 38 зданиях. До конца года в этот жилой район планируется переселить 800 семей. Этот процесс планируется в два этапа. Ожидается, что на первом этапе, который завершится к сентябрю, будет заселено 260 семей»,- сказал Гусейнов.