В Кремле не видят «хотя бы хлипкого» фундамента для переговоров с Украиной

Сейчас нет никаких предпосылок для мирных переговоров России и Украины, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», - заявил Песков.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах, Песков обратил внимание на «непозволенность режиму со стороны хозяев» начать переговоры, подразумевая под «хозяевами» страны Запада.

Песков добавил, что Кремль отмечает неготовность властей Украины к переговорам и не видит желания их начать.