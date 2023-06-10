Российская певица Надежда Бабкина, побывавшая в прошлом году в Мариуполе, рассказала в одной из программ о своих впечатлениях от поездки в находящийся в настоящее время под контролем России город.

«Что я увидела? Страшное дело - полная раздолблежка, Сталинград во время Великой Отечественной. Вот Дом Павлова там стоит в Сталинграде, вот весь Мариуполь был такой, вот весь! Даже люди старшего поколения, которые собственно знают, что такое Великая Отечественная война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая... неприятность...», - заявила Бабкина.

На замечание ведущего: «Что не забрали их раньше?» Бабкина ответила: «Нет, то, что с ними происходит». «Сейчас?» - уточнил ведущий. «Вообще, да», - был ответ певицы.