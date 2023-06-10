Эрсин Татар: Визит Эрдогана на Северный Кипр – месседж миру

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершить свой первый после переизбрания зарубежный визит именно в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) крайне важно для Лефкоши. Визит станет «месседжем» миру о том, что «ТРСК - это государство». Об этом президент ТРСК Эрсин Татар сказал в интервью Anadolu.

Татар обратил внимание на особые связи между Турцией и ТРСК. По его словам, турки-киприоты определяют себя как неотъемлемую часть великой турецкой нации.

Эрсин Татар выразил удовлетворенность тем, что глава турецкого государства не стал нарушать традицию и свой первый после переизбрания визит совершит 12 июня в ТРСК: «Визит Эрдогана в ТРСК - месседж миру о том, что «ТРСК - это государство» и Турция полностью его поддерживает».