Приоритет отдается возвращению на освобожденные территории семей с тяжелым социальным положением. Об этом говорится в интервью спецпредставителя президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмина Гусейнова, опубликованном в официальной печати.

По его словам, в рамках процесса возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, входящие в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), создана рабочая группа в составе представителей спецпредставительства президента Азербайджана, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

«Принимаются подготовительные меры для добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц на родину. В настоящее время приоритет отдается возвращению в свои дома семей с тяжелым социальным положением, которые проживают в аварийных жилых помещениях, и трудоспособных людей», - сказал Гусейнов.