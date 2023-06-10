«Новая эра началась». Азербайджанские ИКТ-эксперты оценили проект «Безбумажное правительство»

Как известно, Агентство инноваций и цифрового развития, систематически проводящее работу в направлении улучшения качества всеобщей цифровизации в Азербайджане, представило проект «Безбумажное правительство». Платформа уже функционирует и, следуя заявленным критериям, значительно облегчит коммуникацию между госструктурами. При создании этой платформы приоритетом являлось упрощение документооборота госведомств, что в итоге послужит развитию и укреплению связи между учреждениями. Об этом в своем интервью haqqin.az подробно рассказала руководитель Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Так, президент азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз поделился своим экспертным мнением в связи с формированием системы документооборота, представленной Агентством:

«Агентство инноваций и цифрового развития организовало мероприятие, связанное с упорядочиванием электронного документооборота между госучреждениями, и сделало презентацию по упомянутому вопросу. Это было интересное и полезное мероприятие.

Новая модель, представленная Агентством, оказалась существенно более эффективной, гибкой и доступной для заинтересованных сторон. Государственные структуры также проявили к ней немалый интерес.

Напомню, что модель межведомственного электронного документооборота, предложенная предыдущей командой eGov, предполагала в большей степени опираться на техническое решение одной компании. Одним словом, тогда был продемонстрирован ошибочный подход: например, сейчас бухгалтерская система всех госучреждений «сидит» на техническом решении одной компании, и к вышеобозначенному вопросу следовало бы применить такой же метод.

Агентство же разработало для госучреждений абсолютно современную и эффективную модель, которая также предусматривает интеграцию этой системы для граждан и бизнеса.

Напоминаю, что все эти шаги предполагается осуществить на основании указа президента от 27 октября 2018 года «О мерах по электронизации процессов внутреннего управления в государственных органах».

На основе данного постановления в инфраструктуре информационной системы «Электронное правительство» до 31 декабря 2020 года должна была быть создана централизованная подсистема электронного документооборота, которая должна была интегрироваться в существующую межведомственную систему. Управление всеми госучреждениями также должно было осуществляться централизованно из этой подсистемы. Однако хотя до сих пор была проделана определенная работа, она не полностью реализована.

Агентство инноваций и цифрового развития, в настоящее время отвечающее за eGov, хочет это реализовать».