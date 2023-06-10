«Новая эра началась». Азербайджанские ИКТ-эксперты оценили проект «Безбумажное правительство»
Как известно, Агентство инноваций и цифрового развития, систематически проводящее работу в направлении улучшения качества всеобщей цифровизации в Азербайджане, представило проект «Безбумажное правительство». Платформа уже функционирует и, следуя заявленным критериям, значительно облегчит коммуникацию между госструктурами. При создании этой платформы приоритетом являлось упрощение документооборота госведомств, что в итоге послужит развитию и укреплению связи между учреждениями. Об этом в своем интервью haqqin.az подробно рассказала руководитель Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева.
Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Так, президент азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз поделился своим экспертным мнением в связи с формированием системы документооборота, представленной Агентством:
«Агентство инноваций и цифрового развития организовало мероприятие, связанное с упорядочиванием электронного документооборота между госучреждениями, и сделало презентацию по упомянутому вопросу. Это было интересное и полезное мероприятие.
Новая модель, представленная Агентством, оказалась существенно более эффективной, гибкой и доступной для заинтересованных сторон. Государственные структуры также проявили к ней немалый интерес.
Напомню, что модель межведомственного электронного документооборота, предложенная предыдущей командой eGov, предполагала в большей степени опираться на техническое решение одной компании. Одним словом, тогда был продемонстрирован ошибочный подход: например, сейчас бухгалтерская система всех госучреждений «сидит» на техническом решении одной компании, и к вышеобозначенному вопросу следовало бы применить такой же метод.
Агентство же разработало для госучреждений абсолютно современную и эффективную модель, которая также предусматривает интеграцию этой системы для граждан и бизнеса.
Напоминаю, что все эти шаги предполагается осуществить на основании указа президента от 27 октября 2018 года «О мерах по электронизации процессов внутреннего управления в государственных органах».
На основе данного постановления в инфраструктуре информационной системы «Электронное правительство» до 31 декабря 2020 года должна была быть создана централизованная подсистема электронного документооборота, которая должна была интегрироваться в существующую межведомственную систему. Управление всеми госучреждениями также должно было осуществляться централизованно из этой подсистемы. Однако хотя до сих пор была проделана определенная работа, она не полностью реализована.
Агентство инноваций и цифрового развития, в настоящее время отвечающее за eGov, хочет это реализовать».
Еще один ИКТ-эксперт — председатель правления Ассоциации индустрии информационных и коммуникационных технологий Азербайджана Эльвин Аббасов — высказался на тему внедрения «Безбумажного правительства» следующим образом:
«Наконец-то мы видим плоды новых реформ. Совершенствование законодательства в секторе ИКТ, формирование и внедрение единой политики, прошедшей международную практику, начинает практиковаться в нашей стране, что повышает доверие локальных компаний к государству. Концепция модели «один бизнес, одна компания» всегда ущемляла заинтересованных игроков всей экосистемы. Новая эра уже началась, и новая политика государства в области ИКТ защищает интересы всех сторон.
Агентством инноваций и цифрового развития была проведена встреча, посвященная разработке единого шлюза для интеграции систем электронного документооборота. Новый подход, представленный на этой встрече, заключается в том, что государство не будет само производить продукты на рынке, а создаст условия, которые сделают продукты компаний еще более эффективными и укрепит их.
Представленное решение облегчает беспрепятственную связь между госучреждениями независимо от используемых ими систем электронного документооборота. Фактически такой подход должен стать единой политикой в стране по всем направлениям.
Выпуск продукции госучреждениями на рынок не совсем приемлем в международной практике, вместо этого государство поддерживает экосистему, которая сама по себе обеспечивает формирование сильных и опытных местных компаний.
Я считаю, что этот подход должен применяться во всех сферах: в HR, финансовых, платежных системах и во всех других направлениях государство должно создавать шлюзы, внедряя стандарты.
Укрепление экосистемы — единственный способ защитить интересы компаний и сделать нашу ИКТ-среду привлекательной для местных и иностранных компаний. Также такой подход сэкономит государственный бюджет».
Наверняка остальные эксперты еще озвучат свое мнение, но уже сейчас по реакции ряда представителей государственного сектора и специалистов в области ИКТ внедряемую систему «Безбумажное правительство» можно назвать как минимум многообещающей. Неудивительно, что этот проект привлек к себе внимание специалистов, ведь сделать безбумажную коммуникацию новой реальностью для азербайджанских госучреждений много лет казалось задачей невыполнимой. А сегодня мы рассуждаем не о теории, а говорим о фактически функционирующей платформе, которая уже сейчас может позволить госструктурам коммуницировать быстрее, эффективнее и надежнее, не используя при этом бумажные документы и не тратя времени на их перепроверку.
Будем и дальше следить за тем, как развивается внедрение проекта «Безбумажное правительство» и каким образом реализуются все заявленные решения.