Украина атаковала морскими беспилотниками российский корабль

Министерство обороны России заявило, что в ночь на воскресенье, 11 июня, вооруженные силы Украины попытались атаковать при помощи беспилотных катеров корабль Черноморского флота «Приазовье».

Российские военные утверждают, что в нападении принимали участие шесть боевых катеров.

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Украинская сторона сообщения о нападении на корабль «Приазовье» пока не комментировала.