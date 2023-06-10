Россия требует от Украины еще три области: Николаев, Одессу и Харьков

Для начала переговоров с Украиной необходимо, чтобы она передала России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Такое заявление в интервью российским СМИ сделал член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор Сергей Цеков.

Российский сенатор выразил сомнение в скором и публичном согласии Украины на переговоры, но отметил, что в случае передачи указанных территорий можно будет начать диалог.

При этом Цеков подчеркнул, что вопросы «демилитаризации», «денацификации» и нейтрального статуса должны оставаться на повестке дня.

По его словам, украинская сторона должна сама выразить готовность к переговорам.

Отметим, что ранее в воскресенье, 11 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время фундамент для диалога с Украиной отсутствует. Он отметил, что Киев не проявляет готовности садиться за стол переговоров с Москвой, и украинские власти не идут на контакт: «Сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстроить хоть какой-то диалог...»