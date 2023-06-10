Киев опубликовал интригующее видео с главой разведки

В Министерстве обороны Украины опубликовали видео с молчащим начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым. Ролик обнародовала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Продолжение следует. Планы любят тишину», – подписала она видео.

В предыдущий раз Маляр публиковала ролик с украинскими военнослужащими и намеком перед грядущим контрнаступлением. «Планы любят тишину. Объявления о начале не будет», – говорилось в подписи к нему.

С 5 июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление на нескольких участках фронта. Вчера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ ведут контрнаступательные действия. Сегодня стало известно, что украинцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.