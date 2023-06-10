Хаменеи: Запад не сможет помешать Ирану

Запад не смог бы помешать Ирану овладеть ядерным оружием, если бы поставил перед собой такую цель. Об этом заявил в воскресенье на встрече с представителями атомной промышленности страны духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи.

«Враги на протяжении 20 лет создавали препятствия на пути развития нашей атомной промышленности, прикрываясь разговорами о ядерном оружии... Они знают, что мы руководствуемся исламской доктриной и не стремимся к разработке ядерного оружия. Но если бы это было не так, они не смогли бы нас остановить», - приводит слова Хаменеи IRNA.

Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.