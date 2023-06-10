Новые кадры с ППП «Лачин»

Армянские жители Карабахского региона Азербайджана продолжают беспрепятственно переходить погранично-пропускной пункт (ППП) «Лачин» в направлении Ханкенди – Горус.

Сегодня они перешли через ППП «Лачин» в Армению.

Отметим, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана могут в любое время суток беспрепятственно проходить через ППП, установленный ГПС Азербайджана в начале дороги Лачин - Ханкенди.