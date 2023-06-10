Самир Джабраилов – горный король велотура «Дорогая Шуша» Победителем стал итальянец Ансалони
Сегодня завершился велотур «Дорогая Шуша», посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Участники преодолели 134,9 км от Бейлагана до Шуши. Победу одержал итальянец Эмануэле Ансалони из команды Team Technipes. Он же выиграл и в общем зачете, а также по очкам.
Горным королем стал азербайджанский велосипедист Самир Джабраилов. Лучшим молодым гонщиком оказался казахстанец Рудольф Ремхи.
Велотур «Дорогая Шуша» - соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI). Оно состояло из пяти этапов. Всего в «Дорогой Шуше» принимали участие более 100 велосипедистов из 16 команд, представляющих 14 стран.