В Стамбуле арестован один из главарей ИГИЛ

В результате операции, проведенной сотрудниками Отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула, задержаны семь лиц, подозреваемых в причастности к организации ИГИЛ.

По данным прокуратуры Стамбула, арестованы четверо из семи задержанных, в том числе так называемый «губернатор Ниновы» Джалал Исмаил Ахмед, руководивший террористами в период контроля ИГИЛ над вторым по величине городом Ирака - Мосулом.

По итогам расследования дело будет передано в суд.