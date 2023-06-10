В Крыму взорвали железную дорогу

В Крыму произошло повреждение железнодорожных путей, сообщил «глава региона» Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Движение поездов временно остановлено.

По его информации, пострадавших в результате ЧП нет.

Telegram-канал «112» пишет, что на железнодорожных путях произошел взрыв. По информации канала, в результате ЧП поврежден товарный локомотив. Канал сообщает, что, по предварительным данным, двое рабочих получили ранения от осколков. «112» уточняет, что оба отказались от госпитализации.

Власти региона эту информацию не комментировали. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. На месте взрыва работают экстренные службы.