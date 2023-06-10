Один российский солдат на каждые 48 см территории Бахмута Минобороны Великобритании; видео
При продвижении российских сил в Бахмуте погибли или получили ранение более 60 тысяч человек начиная с мая 2022 года, сообщило Министерство обороны Великобритании в видеозаписи, опубликованной в Twitter ведомства.
In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2023
But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.
Ukraine fights on.
🇺🇦 #WeStandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zELnJJwqXN
По оценке министерства, российские силы продвинулись на бахмутском направлении примерно на 29 километров. «Это соответствует 48 сантиметрам на каждого убитого или раненого солдата», — говорится в записи.
В конце мая после захвата Бахмута боевики ЧВК «Вагнер» покинули город, уступив место российским регулярным частям. В начале июня представители Минобороны Украины говорили, что ВСУ перешли в наступление под Бахмутом и, как утверждается, продвинулись на разных участках.
Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявлял в мае, что в боях за Бахмут погибли 10 тысяч бывших заключенных, завербованных военизированной группировкой. Президент США Джо Байден говорил в мае, что российские потери в боях за Бахмут составили около 100 тысяч человек.