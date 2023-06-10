При продвижении российских сил в Бахмуте погибли или получили ранение более 60 тысяч человек начиная с мая 2022 года, сообщило Министерство обороны Великобритании в видеозаписи, опубликованной в Twitter ведомства.

По оценке министерства, российские силы продвинулись на бахмутском направлении примерно на 29 километров. «Это соответствует 48 сантиметрам на каждого убитого или раненого солдата», — говорится в записи.

В конце мая после захвата Бахмута боевики ЧВК «Вагнер» покинули город, уступив место российским регулярным частям. В начале июня представители Минобороны Украины говорили, что ВСУ перешли в наступление под Бахмутом и, как утверждается, продвинулись на разных участках.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявлял в мае, что в боях за Бахмут погибли 10 тысяч бывших заключенных, завербованных военизированной группировкой. Президент США Джо Байден говорил в мае, что российские потери в боях за Бахмут составили около 100 тысяч человек.