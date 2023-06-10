Германия может выдать России дочь и внука Шамиля Басаева

Власти Германии могут депортировать дочь и старшего внука чеченского полевого командира Шамиля Басаева, уехавших из России, чтобы избежать принудительной отправки на войну в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники «Кавказ.Реалии» сообщил чеченский правозащитник и активист Абубакар Янгулбаев.

Сейчас Хава Абдулмежидова и ее сын находятся в лагере для беженцев. Власти рассматривают заявку о предоставлении международной защиты, но, учитывая депортацию из Германии в Россию в прошлом, им с высокой долей вероятности могут отказать.

Семья дочери Басаева в 2013 году уже пыталась получить международную защиту в Германии, но получила отказ и в 2018 году была депортирована в Россию, где вернулась в Чечню. Чтобы избежать отправки на войну, семья через Турцию и Хорватию прибыла в Германию.

Янгулбаев уточнил, что причиной для депортации может стать то, что по международным соглашениям семья должна была запросить убежище в первой стране въезда в Евросоюз – Хорватии.

Шамиль Басаев (1965 – 2006) – чеченский полевой командир, один из лидеров вооруженной борьбы за независимость Чеченской республики Ичкерия и боевых действий на Северном Кавказе. Имел звание генерала армии Ичкерии (посмертно присвоено звание генералиссимуса). Организовал ряд терактов в Ставропольском крае, Северной Осетии, Дагестане, Москве. В России официально значился как террорист №1, внесен в списки террористов ООН, Евросоюза и Госдепа США.