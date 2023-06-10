Партизаны взорвали важный для россиян железнодорожный мост
В Запорожской области Украины в захваченном россиянами населенном пункте Акимовка партизаны взорвали железнодорожный мост.
«В населенном пункте Акимовка ТОТ Запорожской области силами партизан города Мелитополь был осуществлен подрыв железнодорожного моста логистической артерии, через которую осуществлялось снабжение оружия и военной техники противника из автономной республики Крым на ТОТ Запорожской области», - сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный в сети под позывным «Штирлиц» в своем Telegram-канале.