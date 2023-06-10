Икрам Нур, автор haqqin.az 18:51

Вопреки заявлениям Тегерана, Иран не является приоритетным направлением для китайцев в плане торговли и инвестиций. Об этом свидетельствуют последние официальные данные как иранской, так и китайской статистики. Подписанное в марте 2021 года соглашение о стратегическом партнерстве между Исламской республикой Иран и Китайской народной республикой долгое время было предметом гордости иранских властей и дипломатов, которые трясли им буквально на каждом углу: «Не страшны нам американские санкции, нам 400 миллиардов долларов Пекин даст. А с такими деньгами мы любую проблему развития отечественной экономики решим».

И когда специалисты весьма скептически отзывались и о самой сумме, а главное – о том, получат ли их иранцы, на них тут же обрушивалась волна негодования как в самом Иране, так и за его пределами. Злопыхатели, дескать, мало верящие в возможность антиимпериалистического союза Тегерана и Пекина. Да и, в конце концов, что такое 400 миллиардов для Китая. За стратегическое партнерство с иранцами, за возможность привлечь их к антиамериканскому блоку – совсем незначительная сумма. Вот только проблема заключается в том, что никакой антиамериканский блок Китай ни с Ираном тогда, ни с Россией сейчас создавать не собирался и не собирается. Его задачи пока лежат исключительно в экономической плоскости. США остаются ключевым торговым партнером Китая, и Пекин не готов игнорировать финансовые ограничения, которые вводят американцы против Тегерана, а сейчас и Москвы. И любой, кто это не понимает – сам себе злобный доктор, постоянно попадающий впросак. По итогам 2022 года Китай и Иран наторговали на $15,8 миллиарда. С одной стороны – достаточно неплохо, на целых 7% больше, чем в 2021 году, можно говорить, что «стратегическое партнерство» заработало. Вот только в 2019 году объем взаимной торговли составлял $23 миллиарда долларов. То есть, в реальности произошел весьма заметный спад. И взаимная торговля отчего-то так и не желает стремительно восстанавливаться хотя бы до показателей накануне пандемии.

С инвестициями обстоит еще интереснее. Первое место по их объемам в 2022 году – у России, с показателем $2,6 миллиарда. То, кстати, с учетом продаж «Шахедов» и прочих иранских «мопедов» и финансированием расширения дополнительных площадей для их производства в Иране для нужд российской армии вполне объяснимо. Более того, не вызывает сомнений, что к концу нынешнего года и эти цифры подрастут. А вот на втором месте по инвестициям… талибы, вложившие в Иран 256 миллионов долларов. Китай же, с его 185 миллионами долларов, даже не вошел в тройку основных инвесторов, прекрасно себя чувствуя на пятом месте. В том, что касается взаимной торговли и инвестиций Пекин предложил Тегерану сыграть в увлекательную игру – «поймай хвост китайского дракона». И иранские власти с увлечением в нее включились. А пока они в нее самозабвенно играют, показывая всему миру, что сумма в 400 миллиардов была взята ими с потолка и никаких конкретных договоренностей по инвестициям не существовало, то не видят дальше своего носа.