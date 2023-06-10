Переговоры с Россией назвали «убийственными» для Украины

Любой переговорный процесс с нынешними российскими властями невозможен. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 11 июня.

По его словам, переговоры с россиянами – «убийство для Украины и Европы в целом».

«Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно для Украины, для Европы, для международного права… Для этого вообще не существует ни «русско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов»…» - написал он.