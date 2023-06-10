Иностранные делегаты в восторге от азербайджанской полиции

«Местные стражи правопорядка провели феноменальную работу, - говорит главный судья соревнований Данута Мачиалек. – Их труд можно оценить очень высоко».

Зарубежные делегаты, а также судьи UCI особо выделяли организацию безопасности на велотуре и работу азербайджанской полиции.

Завершившийся сегодня велотур «Дорогая Шуша» оставил самые приятные впечатления у участников и иностранных гостей, в том числе представителей Международного союза велосипедистов (UCI).

Да и другие судьи, среди которых были и те, кто входит в топ-10 мировых велоарбитров, в один голос говорили, что, побывав на соревнованиях в очень многих странах мира, они редко где видели такой уровень безопасности и столь согласованные действия полиции.

Напомним, итоговую победу в велотуре «Дорогая Шуша», состоявшей из пяти этапов, одержал итальянец Эмануэле Ансалони. Азербайджанский велосипедист Самир Джабраилов был лучшим на горных участках и завоевал титул «Горного короля».