Три человека погибли при обстреле лодки, на которой эвакуировались с левого берега Днепра жители, пострадавшие от наводнения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, 10 человек ранены, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов.

«74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл жену. Россияне расстреляли его в спину», — написал Прокудин.