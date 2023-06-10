Россияне обстреляли лодку с эвакуированными: есть жертвы добавлено фото
Три человека погибли при обстреле лодки, на которой эвакуировались с левого берега Днепра жители, пострадавшие от наводнения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
По его словам, 10 человек ранены, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов.
«74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл жену. Россияне расстреляли его в спину», — написал Прокудин.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские военные обстреляли лодку с людьми, ранив шесть человек.
По данным украинских властей, 8 и 9 июня в результате стрельбы российских военных по людям, которые пытались эвакуироваться, погиб по меньшей мере один человек, пятеро получили ранения.