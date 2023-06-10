Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:50

Британское издание The Express пишет, что Илан Шор - союзник Путина и бывший олигарх, который сотрудничал с российскими спецслужбами, ограбил банковскую систему Молдовы и скрывается в настоящее время в Израиле, является реальной угрозой демократическому будущему Молдовы. Недавно Шор организовал в Гагаузской области Молдовы успешную избирательную кампанию, по итогам которой его ставленник Евгения Гуцул была избрана главой автономии с 52 процентами голосов.

Гагаузия отвергает проевропейскую позицию Молдовы, предпочитая смотреть в сторону России. Хотя Илан Шор держит этот регион под строгим контролем, из-за ордера, выданного на его арест, ему приходится управлять всеми процессами заочно из-за рубежа. Несмотря на то, что Шор обокрал банковскую систему Молдовы на миллиард долларов, этот человек, являющийся лидером пророссийского оппозиционного движения в Молдове, пользуется поддержкой многих молдаван и гагаузов. Но почему? По мнению Нила Харрингтона, британского ученого, близко знакомого с молдавской политикой и много путешествовавшего по этой стране, Шор отличается от большинства олигархов, дающих ложные обещания и занятых исключительно грабежом собственной страны. Харрингтон считает, что Илан Шор разработал свою стратегию, в рамках которой он сочетает собственные интересы с эффективной работой на благо людей. «У Шора большой особняк, но он также вкладывает деньги в Молдову, - рассказал Харрингтон. - Мой друг говорил, что Орхей (провинциальный город, где Шор был мэром с 2015 по 2019 годы) выглядит лучше, чем столичный Кишинев».

В последние месяцы Кишинев захлестнула волна протестов против проевропейской власти президента Майи Санду, причем основную массу протестующих составили именно сторонники партии Шора. Многие из них не являются жителями Кишинева и приехали в столицу из регионов. Так вот, Илан Шор оплатил им транспортные и другие необходимые расходы. Откуда этот человек берет деньги для финансирования массовых акций протеста, точно неизвестно. Но Харрингтон намекает, что, как минимум, часть денег поступает из скрытых источников. «Часть денег, которыми Шор расплачивается с протестующими, поступает из Москвы, и мы знаем, что он работает на ФСБ, - утверждает Харрингтон. - Другая часть – это награбленные им средства. Шор весьма умело управляет своими деньгами. Он знает, что делает, и отлично разбирается в маркетинге».