​Неймару предлагают огромную зарплату в Саудовской Аравии

Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом в воскресенье сообщил американский телеканал CBS.

По информации источника, ПСЖ желает расстаться с футболистом, а представители «Аль-Хиляля» намерены заплатить за него около €45 млн. По данным CBS, клуб готов предложить Неймару зарплату около €200 млн в год.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал четырехкратным чемпионом Франции и победителем Суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке французской лиги.

За сборную Бразилии Неймар провел 124 матча, забив 77 мячей и сделав 56 передач. Игрок является лучшим бомбардиром национальной команды вместе с Пеле.