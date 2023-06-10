В России охота на американцев: задержан еще один

Госдепартамент сообщил, что ему «известно о задержании гражданина США в Москве». Представитель Госдепартамента также отметил, что США будут добиваться консульского доступа к американскому гражданину. Других комментариев властей США пока нет.

Суд Москвы отправил в СИЗО 51-летнего гражданина США, музыканта и продюсера Майкла Трэвиса Лика. Его обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Лик – бывший американский десантник. Он живет в Москве около десяти лет, музыкант группы «Лови ночь», а также продюсирует группы Louna, «Слот».

Уголовное дело против Лика возбуждено по статье о незаконном производстве или сбыте наркотиков в крупном размере – ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

В августе 2022 года суд назначил американской баскетболистке Бриттни Грайнер 9 лет колонии по делу о хранении и контрабанде наркотиков после того, как в ее ручной клади нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом (легальные в США). В декабре американку обменяли на россиянина Виктора Бута.

Под стражей в России находятся еще двое американцев. Это осужденный по обвинению в шпионаже Пол Уилан и арестованный в марте 2023 года по такому же обвинению журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. После начала широкомасштабного вторжения в Украину Госдепартамент неоднократно призывал американцев покинуть Россию и не ездить в эту страну.