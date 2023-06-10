Пассажир в аэропорту проглотил пакет с наркотиками и умер

В Шереметьево пассажир, пытавшийся провезти запрещенное вещество, скончался прямо на глазах у сотрудников аэропорта, проглотив пакетик с наркотиком.

Телеграм-канал Baza сообщает: 40-летний пассажир собирался вылететь в Стамбул, однако его остановили на досмотре. Таможенники у пассажира обнаружили зиплок, в котором, предположительно, находился кокаин.

Мужчина мгновенно проглотил весь пакетик. В результате он потерял сознание и, несмотря на попытки его реанимировать, умер в зоне таможенного контроля.