Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов РКК после их попытки нападения на позиции турецких военных в зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

В оборонном ведомстве отметили, что террористы совершили авианалет на район базы Джибрин и полицейский участок в районе Онджупынар. Пострадавших среди турецких военных нет, добавили в Минобороны.

Там подчеркнули, что в результате контратаки турецких военных нейтрализованы семь террористов, в том числе двое их лидеров, а также уничтожена позиция боевиков.