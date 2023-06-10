PKK атаковала турецких военных и получила ответ видео
Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении семи террористов РКК после их попытки нападения на позиции турецких военных в зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.
В оборонном ведомстве отметили, что террористы совершили авианалет на район базы Джибрин и полицейский участок в районе Онджупынар. Пострадавших среди турецких военных нет, добавили в Минобороны.
Там подчеркнули, что в результате контратаки турецких военных нейтрализованы семь террористов, в том числе двое их лидеров, а также уничтожена позиция боевиков.
Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2023
Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur.
Saldırının gerçekleştirildiği yerler… pic.twitter.com/b4hT1BN7Dx