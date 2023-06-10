Джейхун Наджафов, собкор 22:48

Пандемия коронавируса, длившаяся три года, один месяц и 24 дня, завершилась. За это время, по официальным данным ВОЗ, на планете умерло до семи, а по неофициальным - до двадцати миллионов человек. Напомним, что в мае 2020 года в Азербайджане в рамках национальной стратегии по борьбе с коронавирусом был построен первый антиковидный модульный госпиталь, рассчитанный на 200 коек. Одновременно велось строительство еще двенадцати модульных клиник, на борьбу с пандемией перепрофилировались самые крупные больницы страны, был подготовлен медицинский персонал, приглашены иностранные специалисты, закуплены оборудование и лекарства...

Руководство страны отчетливо понимало, что вирус стремительно распространяется, и имеющие в стране клиники могут не справиться с волнами пандемии. Оперативное развертывание модульных госпиталей стало экстренной реакцией государства, вызванной стремлением предотвратить возможный коллапс системы здравоохранения, который наблюдался осенью 2020 года в Италии и Испании. В настоящее время вследствие мутации коронавирус утратил свои агрессивные свойства, трансформировавшись в обычную воздушно-капельную инфекцию, которая останется с человечеством навсегда. В результате большинство модульных госпиталей в стране пустуют, и теперь возникает вопрос: что с ними будет дальше? Как сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (ТABİB), в зависимости от роста или снижения числа активных заражений коронавирусом деятельность антиковидных модульных госпиталей, находящихся в ведении TABİB, была определенным образом скорректирована.