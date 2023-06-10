Коронавирус закончился. А что будет с модульными госпиталями в Азербайджане? главный вопрос
Пандемия коронавируса, длившаяся три года, один месяц и 24 дня, завершилась. За это время, по официальным данным ВОЗ, на планете умерло до семи, а по неофициальным - до двадцати миллионов человек.
Напомним, что в мае 2020 года в Азербайджане в рамках национальной стратегии по борьбе с коронавирусом был построен первый антиковидный модульный госпиталь, рассчитанный на 200 коек. Одновременно велось строительство еще двенадцати модульных клиник, на борьбу с пандемией перепрофилировались самые крупные больницы страны, был подготовлен медицинский персонал, приглашены иностранные специалисты, закуплены оборудование и лекарства...
Руководство страны отчетливо понимало, что вирус стремительно распространяется, и имеющие в стране клиники могут не справиться с волнами пандемии.
Оперативное развертывание модульных госпиталей стало экстренной реакцией государства, вызванной стремлением предотвратить возможный коллапс системы здравоохранения, который наблюдался осенью 2020 года в Италии и Испании.
В настоящее время вследствие мутации коронавирус утратил свои агрессивные свойства, трансформировавшись в обычную воздушно-капельную инфекцию, которая останется с человечеством навсегда. В результате большинство модульных госпиталей в стране пустуют, и теперь возникает вопрос: что с ними будет дальше?
Как сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (ТABİB), в зависимости от роста или снижения числа активных заражений коронавирусом деятельность антиковидных модульных госпиталей, находящихся в ведении TABİB, была определенным образом скорректирована.
В частности, нам сообщили, что в связи с резким снижением новых случаев заражений, а также для оптимизации и эффективного использования всех медицинских ресурсов было принято решение приостановить деятельность некоторых противопандемических учреждений и, в том числе, модульных госпиталей.
Следует напомнить, что в период пандемии в Азербайджане действовали 46 медицинских учреждений по борьбе с этой инфекцией. В данный момент в ведении TABIB функционирует только одна больница модульного типа, расположенная в поселке Мохаммади.
Следует отметить, что в некоторых клиниках в Баку и в регионах, задействованных в борьбе с COVID-19, полностью восстановлена система оказания традиционных медицинских услуг и действуют отделения скорой и неотложной медицинской помощи. Помимо этого, налажена система сортировки и других мер для приема больных.
К примеру, недавно для улучшения противотуберкулезной помощи населению бакинского поселка Сараи, Сумгаита, а также Апшеронского и Хызинского районов на базе антиковидного модульного комплекса в поселке Сараи была создана противотуберкулезная клиника на 200 коек для легочных больных, чувствительных к лекарственным препаратам.
«По мере необходимости работа модульных госпиталей будет оптимизироваться», - сообщили корреспонденту haqqin.az в ТABIB.