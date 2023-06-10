Украинцы обвиняют россиян в подрыве еще одной дамбы

Российская армия взорвала дамбу на речке Мокрые Ялы, вдоль которой украинские части ведут наступление. Об этом заявил в воскресенье пресс-атташе группировки украинских войск на Таврическом направлении Валерий Шершень.

В результате подтоплены оба берега речки.

«Подрывом гидросооружений россияне пытаются замедлить контрнаступление Украины, однако на ведение наступательных действий Сил обороны Таврического направления это не влияет», - цитируют украинские СМИ Шершня.

Мокрые Ялы - небольшая речка у границы Донецкой и Запорожской областей. В последнюю неделю на ней развернулись активные боевые действия: украинская армия пошла в наступление.