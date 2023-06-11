США возвращаются в ЮНЕСКО

США проинформировали ЮНЕСКО о том, что решили вновь присоединиться к организации, сообщает Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента.

США вышли из ЮНЕСКО в октябре 2017 года. Администрация Дональда Трампа тогда заявила, что решение связано с антиизраильской, по мнению американских властей, политикой организации. Вскоре после этого Израиль также вышел из организации.

Правительство Израиля в феврале 2022 года уведомило Госдеп США, что не возражает, если США вернутся в ЮНЕСКО. В декабре конгресс одобрил законопроект, выделивший более 500 миллионов долларов на погашение долга США перед ЮНЕСКО, что позволит стране снова стать членом организации.

За всю историю ЮНЕСКО делегация США выходила из организации дважды. В первый раз она не была членом организации в течение 18 лет — с 1985 по 2003 год. Более десяти объектов на территории США признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО.