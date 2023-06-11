В Иране расстреляли полицейских

Неизвестный обстрелял полицейских в городе Изе (провинция Хузестан на юго-западе ИРИ). Об этом сообщило в воскресенье агентство Клуб молодых журналистов.

По его данным, один из полицейских получил серьезные огнестрельные ранения и умер в больнице. Неизвестный обстрелял сотрудников правоохранительных органов из личного автомобиля, информации о его мотивах не приводится.

За несколько часов до этого агентство Tasnim проинформировало о гибели сторонника шиитского народного ополчения «Басидж» в расположенной неподалеку от Хузестана и граничащей с Ираком провинции Керманшах. Ополченец также погиб от рук неизвестных вооруженных злоумышленников, силы правопорядка прикладывают усилия для их задержания.