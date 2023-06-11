Международный уголовный суд расследует подрыв Каховской ГЭС

«На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы генпрокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы, и работа уже началась. Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта... И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации», - цитируют украинские СМИ президента.

По словам Зеленского, Украина уже способствует и будет способствовать максимально независимому и объективному расследованию МУС. «… Это расследование очень важно для безопасности всего мира», - подчеркнул президент Украины.