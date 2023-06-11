Международный уголовный суд расследует подрыв Каховской ГЭС
Международный уголовный суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС, на днях представители МУС посетили Херсонскую область Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы генпрокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы, и работа уже началась. Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта... И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации», - цитируют украинские СМИ президента.
По словам Зеленского, Украина уже способствует и будет способствовать максимально независимому и объективному расследованию МУС. «… Это расследование очень важно для безопасности всего мира», - подчеркнул президент Украины.