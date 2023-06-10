Россия снова хочет захватить Одессу

Российский политолог армянского происхождения, лидер общественно-политического движения «Суть времени» Сергей Кургинян считает, что Россия должна захватить украинские города Одессу и Николаев, иначе не сможет «по-настоящему стоять на Черном море». Заявления Кургиняна приводят российские СМИ.

По его словам, существует проблема Балтийского моря, которое по большей части «натовизировано». «Кроме того, есть Черное море, которое нужно удерживать», - заявил Кургинян.

«Во-первых, мы должны строить другой флот. Но с другой стороны, пока мы не возьмем черноморскую часть Украины, мы не можем по-настоящему стоять на Черном море. Мы не можем без Одессы и Николаева и других существенно прорусских территорий встать твердо на Черном море», — говорит политолог.

По его мнению, Россия должна уверенно стоять на Черном море, ей это жизненно необходимо, иначе не сможет удержать Кавказ: «Нам нужно и флот иметь другой, и территорию другую. Нам этот юг Украины нужен позарез…»