Байден не комментирует обвинения в адрес Трампа

Президент США Джо Байден не комментирует состоящее из 37 пунктов обвинительное заключение против экс-президента Дональда Трампа.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что представители американской администрации не намерены высказываться по поводу обвинительного заключения в адрес Трампа, которое вынес федеральный суд штата Флорида. Это отражает точку зрения Байдена, согласно которой президент не должен вмешиваться в дела Министерства юстиции.

Байден отказался отвечать на вопросы об обвинительном заключении в адрес Трампа; их задали ему журналисты, когда президент выходил после молитвы из Католической церкви Святой Троицы.

Дональд Трамп обвиняется в ненадлежащем обращении с секретными документами. Он настаивает на своей невиновности и обвиняет нынешнего президента в преследовании по политическим мотивам.