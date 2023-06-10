В Баку пострадавшую в ДТП уронили с носилок в больнице. Она умерла

В Баку женщина, пострадавшая во время дорожно-транспортного происшествия в поселке Говсан, скончалась в больнице.

АПА сообщает, что Хильда Рахманова (1952 г.р.) переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль Opel, за рулем которого находился Нурлан Гашимов. Врачи Говсанского филиала №11 Станции скорой медицинской помощи доставили женщину в Сабунчинский медицинский центр.

Гашимов и родственники Рахмановой заявили агентству, что когда сотрудники станции скорой помощи переносили пострадавшую в рентгеновский кабинет, они уронили женщину с носилок ввиду их неисправности. В результате женщина упала на пол и получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась.

Родственники Рахмановой также заявили, что женщина находилась в сознании.

Сотрудники Сураханского районного управления полиции расследуют произошедшее.