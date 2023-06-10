Полиция Китая задержала Месси

Китайская полиция задержала Лионеля Месси в аэропорту во время проверки документов.

Месси прилетел в Пекин со своим испанским паспортом. Граждане этой страны должны получить визу, чтобы прибыть в Китай. Свой аргентинский паспорт футболист с собой не взял.

Испанцы могут свободно прибывать в Тайвань. Месси удалось все объяснить представителям полиции, футболиста в итоге отпустили, оформив ускоренную визу.

В Пекине сборная Аргентины 15 июня проведет контрольный матч против Австралии.