По информации, Москва и Вашингтон наряду с ситуацией в Украине обсуждали ситуацию вокруг армяно-азербайджанской нормализации и проблемы Абхазии. В сообщении особо подчеркиваются намерения сторон обозначить красные линии по ряду территориальных конфликтов на постсоветском пространстве.

Две недели назад в Швейцарии прошли переговоры между представителями Кремля и Белого Дома. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Удовлетворенный нейтралитетом официального Тбилиси в украинском вопросе, Кремль выразил готовность к уступкам в вопросе Абхазии. В сообщении указывается: «Дипломатические источники также отмечают, что на встрече в Швейцарии обсуждались даже определенные перспективы, касающиеся Абхазии. Россия не будет против того, чтобы часть Абхазии перешла под протекторат Грузии при условии, что должна быть задействована Абхазская железная дорога».

Наряду с абхазской проблемой российские и американские дипломаты обсудили и ситуацию вокруг армяно-азербайджанской нормализации. По информации армянских СМИ, Вашингтон терпимо относится к продолжению переговорного процесса на «московской площадке». По мнению армянских комментаторов, это связано с желанием Вашингтона того, чтобы теряющая геополитическое влияние на Южном Кавказе Россия сохранила лицо.

Отметим, что Вашингтон и Москва не отреагировали на опубликованное в армянских СМИ сенсационное сообщение.