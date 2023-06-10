Пленный «вагнеровец» перешел на сторону РДК. Пригожин: «Найдем и убьем»

Попавший в плен к «Русскому добровольческому корпусу» наемник ЧВК «Вагнер» отказался возвращаться в Россию в рамках обмена пленными и заявил, что переходит на сторону РДК. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале подразделения.

«Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК «Вагнер», от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах», - говорится в сообщении.

Владелец ЧВК Евгений Пригожин подтвердил, что Измайлов был наемником его группы. «Я надеюсь, мы найдем его и убьем в честном бою», - заявил Пригожин.

«Других российских военных, попавших в плен во время рейдов добровольцев в Белгородскую область, вернули в Россию в рамках последнего обмена пленными», - сообщили в РДК.

Ранее российское Минобороны и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщили об обмене военнопленными. По данным российского военного ведомства, были возвращены 94 человека.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 95 человек. «Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера. В свои семьи едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали». Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь», - написал он.