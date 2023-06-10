Сильные взрывы в захваченных Россией украинских городах

В ночь на понедельник, 12 июня, в захваченном войсками РФ Мелитополе (Запорожская область) прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

Взрыв слышали в городе около полуночи. Представители партизанского движения «Атеш» утверждают, что взрыв был очень мощным, не характерным для работы ПВО, а как «прилет».

После первого взрыва прозвучали еще один.

Позже взрывы в городе подтвердил и советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

Также сообщается о мощных взрывах в контролируемом войсками РФ городе Токмак Запорожской области. По предварительной информации, есть попадания в расположение сил РФ, сообщается о возможных вторичных детонациях.

Информацию о взрывах в Токмаке и Мелитополе подтвердил представитель оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Токмак обстреляли из РСЗО «Град», в Мелитополе, по его предположению, «сработала ПВО».