В Германии заявили, что не собирали «вертолеты для Путина»
В Германии власти земли Мекленбург - Передняя Померания (МПП) отвергло утверждения газеты Die Welt am Sonntag, что правительство «прямо или косвенно продвигало российские военные проекты и участвовало в сборке вертолетов для Путина».
Deutsche Welle передает, что пресс-секретарь правительства Андреас Тимм заявил, что информация, содержащаяся в публикации газеты, является «грубым искажением» действительности.
«Правительство земли Мекленбург - Передняя Померания ни разу не говорило о проектах вооружений с Россией, не продвигало и не рекламировало» их, отметил представитель властей.
Die Welt am Sonntag 10 июня опубликовала на своем сайте материал, в котором утверждала, что «компания в Ростоке поставляла в Россию детали для вертолетов и беспилотников» и «даже после аннексии Крыма премьер-министр Мануэла Швезиг выступала за сотрудничество на самом высоком уровне».