В Германии заявили, что не собирали «вертолеты для Путина»

В Германии власти земли Мекленбург - Передняя Померания (МПП) отвергло утверждения газеты Die Welt am Sonntag, что правительство «прямо или косвенно продвигало российские военные проекты и участвовало в сборке вертолетов для Путина».

Deutsche Welle передает, что пресс-секретарь правительства Андреас Тимм заявил, что информация, содержащаяся в публикации газеты, является «грубым искажением» действительности.