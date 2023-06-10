В ЮАР опасаются приезда Путина на саммит БРИКС

Высокопоставленные чиновники в ЮАР обеспокоены тем, что президент РФ Владимир Путин не согласится на вариант участия в саммите БРИКС, который предполагает только его виртуальное присутствие. Об этом пишет южноафриканская газета The Sunday Times.

В статье отмечается, что возможный приезд российского лидера поставит страну в затруднительное положение из-за требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать Путина. Чтобы избежать негативных последствий, в правительстве ЮАР предложили президенту Сирилу Рамафосе три возможных варианта развития событий.

Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять МИД, второй — что он примет участие во встрече онлайн-форме. Третий — предлагается попросить Китай, который в прошлом году выступал хозяином саммита БРИКС, провести встречу у себя и в этот раз. Однако существуют опасения, что российского президента не устроит ни один из этих вариантов.

Встреча глав-стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР 22–24 августа. Ранее ЮАР допустила отказ пригласить Путина на саммит из-за ордера МУС.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей.